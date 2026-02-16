Scandiano migrante espulso rientra in Italia | indagini sulle procedure di allontanamento e sui precedenti penali

A Scandiano, un migrante marocchino di 28 anni è tornato nel paese dopo essere stato espulso. La sua presenza solleva dubbi sulle modalità di allontanamento e sui suoi precedenti penali. La polizia ha avviato verifiche per capire come abbia potuto rientrare senza essere fermato. L’uomo era stato espulso lo scorso gennaio, ma sembra aver aggirato le procedure. La comunità locale si chiede come abbia fatto a rientrare senza controlli adeguati.

Scandiano, il ritorno del migrante espulso e le ombre sulle procedure di allontanamento. Scandiano (Reggio Emilia) è scossa dal ritorno di un uomo di 28 anni, originario del Marocco e precedentemente espulso dall’Italia lo scorso gennaio. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sull’efficacia delle procedure di allontanamento, sollevando interrogativi sulla gestione dei flussi migratori e sulla capacità dello Stato di garantire l’esecuzione delle misure amministrative. Il Partito Democratico locale ha chiesto ufficialmente di fare piena luce sull’accaduto, evidenziando la complessità del quadro normativo e la necessità di accertare eventuali criticità.🔗 Leggi su Ameve.eu Espulso, torna a Scandiano. Polemiche sulla sicurezza. Il Pd: "Sia fatta chiarezza" Giovanni Rossi, espulso dal quartiere, è tornato a Scandiano, scatenando nuove polemiche sulla sicurezza. Crans-Montana, due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio Crans-Montana, 2023 – Prima dell’incendio che ha coinvolto il bar Le Constellation, i coniugi Moretti erano stati oggetto di due indagini da parte delle autorità vallesane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Espulso, torna a Scandiano. Polemiche sulla sicurezza. Il Pd: Sia fatta chiarezzaPagliani (Forza Italia): Tornato per motivi medici, verrà riportato in Marocco. E il consigliere attacca anche il centrosinistra: Responsabilità del Conte bis. ilrestodelcarlino.it Preso a calci e pugni, poi spinto a terra davanti a un istituto superiore di Scandiano (Reggio Emilia) facebook