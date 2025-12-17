Espulso dall’Italia dopo undici anni | rimpatriato detenuto nigeriano

Dopo undici anni di permanenza in Italia e numerosi reati commessi, un cittadino nigeriano di 37 anni è stato espulso e rimpatriato ieri dalla Polizia di Stato. L'operazione conclude un lungo percorso di vigilanza e intervento volto a garantire la sicurezza pubblica.

© Anteprima24.it - Espulso dall’Italia dopo undici anni: rimpatriato detenuto nigeriano Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri mattina, la Polizia di Stato ha proceduto a rimpatriare un 37enne di nazionalità nigeriana che in undici anni di permanenza in Italia si era reso responsabile di numerosi e gravi reati. L’uomo, già detenuto presso la Casa Circondariale di Benevento in quanto gravato da precedenti per violenza sessuale, lesioni, rapina aggravata, atti persecutori ed estorsione, in data 3 dicembre era stato destinatario di ordinanza di espulsione dall’Italia emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino quale misura alternativa alla detenzione. In esecuzione del predetto provvedimento, il personale della Questura di Benevento abilitato alle scorte internazionali procedeva ad accompagnare l’uomo presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino ove lo attendeva un volo speciale organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e riservato ai rimpatri di tutti gli stranieri destinatari di decreto di espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Espulso dall'Italia, trovato a Spoleto prima dei 5 anni previsti: rimpatriato Leggi anche: Insulti e minacce all'ex compagna, dopo la condanna per stalking viene espulso dall'Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il candidato aveva chiesto di fare pipì nelle prime due ore della prova, interdette: l’ha fatta nei pantaloni ed è stato espulso dall’aula - facebook.com facebook Usciamo sconfitti dall’Unipol Domus. Celik viene espulso, poi è decisivo il gol di Gaetano Sempre forza Roma #ASRoma #CagliariRoma x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.