Precipitano da un' impalcatura | tre operai gravemente feriti a San Salvo

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Salvo, dove tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un'impalcatura durante le operazioni in un cantiere edile. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento e le autorità stanno intervenendo per le verifiche del caso.

Incidente sul lavoro nella mattinata a San Salvo: tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un ponteggio mentre stavano effettuando lavori in un cantiere edile, riferisce l'Ansa. Si sta ricostruendo l'accaduto.L'incidente si è verificato in via Sterparo, vicino al campo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Precipitano da un'impalcatura: tre operai gravemente feriti a San Salvo Leggi anche: Precipitano da una scala in un cantiere a Salerno: feriti due operai Leggi anche: Cade da 5 metri di altezza da un’impalcatura: operaio salvo per miracolo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Precipitano da un'impalcatura: tre operai gravemente feriti a San Salvo - Incidente sul lavoro nella mattinata a San Salvo: tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un ponteggio mentre stavano effettuando lavori in un cantiere edile, riferisce ... chietitoday.it Operaio precipita da impalcatura: ricoverato in gravi condizioni - Sarebbe in pericolo di vita l'operaio 56enne precipitato da un’impalcatura nella tarda mattinata di oggi. napolitoday.it

Auto precipita da un ponte, tre operai morti in Sardegna: il volo di 10 metri vicino la cascata - Tre operai egiziano sono morti stamattina dopo che la loro auto è precipitata in un torrente sulla SP27 tra Villagrande Strisaili e Tortolì. fanpage.it

A Roma, nel crollo della Torre dei Conti, muore un operaio di 66 anni. Poche settimane dopo, nel Frusinate, un altro lavoratore di 66 anni precipita da un’impalcatura e muore sul colpo. Episodi diversi, stesso dettaglio: l’età. Serve però mettere insieme cronac - facebook.com facebook

A Roma, nel crollo della Torre dei Conti, muore un operaio di 66 anni. Poche settimane dopo, nel Frusinate, un altro lavoratore di 66 anni precipita da un’impalcatura e muore sul colpo. Episodi diversi, stesso dettaglio: l’età. Serve però mettere insieme cronac x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.