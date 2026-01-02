Pronto soccorso il bilancio Petardi nessun trauma grave Tre ustionati da una fiammata mentre accendevano il camino

Durante le festività di Capodanno, il pronto soccorso ha gestito tre casi di ustioni lievi causate da una fiammata durante l’accensione del camino. Nessun trauma grave è stato segnalato in seguito ai botti e ai fuochi d’artificio. L’intervento ha evidenziato l’importanza di adottare precauzioni per garantire un’evacuazione sicura e prevenire incidenti domestici durante le celebrazioni.

Nessun ferito grave per i botti di Capodanno, ma tre persone sono rimaste ustionate in un incidente domestico mentre accendevano il camino. Notte nel complesso senza particolari criticità nei Pronto soccorso di tutta la provincia, consentendo una gestione ordinata dei casi e la piena operatività del servizio. Per quanto riguarda la Centrale Operativa 118, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 di ieri, sono state 154 le emergenze gestite nella provincia di Modena, con 24 interventi relativi ai diversi momenti di festa pubblici nei vari comuni, ma tutti di bassa gravità. Alta attenzione anche nella giornata di ieri con la raccomandazione di non raccogliere botti inesplosi potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso, il bilancio. Petardi, nessun trauma grave. Tre ustionati da una fiammata mentre accendevano il camino Leggi anche: Fiammata improvvisa davanti al camino: grave un 15enne Leggi anche: Angelica Baraldi al pronto soccorso, incidente per l’ex gieffina: “Trauma cranico” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025; Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso; Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell'anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali - I video; Capodanno tra abuso di alcol e botti: tre minorenni ricoverati in coma etilico, uomo ferito a un occhio da un petardo. Pronto soccorso, il bilancio. Petardi, nessun trauma grave. Tre ustionati da una fiammata mentre accendevano il camino - Nottata di festeggiamenti senza particolari criticità: un ferito lieve e intossicazioni etiliche. ilrestodelcarlino.it

