Criminalità giovanile | un’emergenza reale quasi fuori controllo

La criminalità giovanile rappresenta un problema concreto e in crescita, come evidenziato dai dati ufficiali. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2025, la Polizia di Stato ha effettuato 161 arresti, tra cui 7 minori. Questi numeri sottolineano l’importanza di affrontare con attenzione e strategie efficaci questa delicata questione sociale, che richiede interventi mirati per garantire sicurezza e tutela delle giovani generazioni.

“I numeri parlano chiaro. Non è percezione, è realtà. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2025, la Polizia di Stato ha registrato 161 arresti, di cui 7 minori, 1.012 denunciati, tra cui 61 ragazzi sotto i 18 anni. A questi si aggiungono 241 avvisi orali, 100 ammonimenti per stalking e violenze, 30. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Criminalità giovanile: un’emergenza reale, quasi fuori controllo” Leggi anche: Durante il controllo salta fuori la droga: 18enne trovato con quasi un etto di hashish Leggi anche: Allarme criminalità giovanile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. VIOLENZA DI GENERE, TRUFFE AGLI ANZIANI E CRIMINALITÀ GIOVANILE: IL BILANCIO DELL'ARMA A SALERNO Oltre 250mila chiamate al 112 e massima allerta sulla #violenzadigenere : sono questi i pilastri del bilancio operativo annuale presentato - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.