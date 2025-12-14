Incendio in galleria Ma è un’esercitazione di Protezione civile

Nella notte tra venerdì e sabato si è svolta un’esercitazione di protezione civile sulla linea ferroviaria Foligno-Terontola, tra Magione e Passignano. L’evento ha simulato un incendio in galleria, permettendo alle squadre di testare le procedure di emergenza e migliorare la risposta in caso di reali incidenti.

Si è svolta nella notte tra venerdì e sabato la realistica esercitazione di protezione civile sulla tratta ferroviaria Magione-Passignano, lungo la linea Foligno-Terontola. La simulazione ha avuto luogo all'interno della galleria Magione e ha visto coinvolti numerosi enti e società, coordinati dalla Prefettura-Utg di Perugia. Lo scenario ricreato prevedeva un principio di incendio a un mezzo d'opera di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), causato da un corto circuito. Il veicolo si è arrestato a circa 200 metri dall'imbocco della galleria, con a bordo l'agente di condotta, rimasto infortunato nel tentativo di domare le fiamme, e l'agente di scorta.