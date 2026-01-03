Tragedia di Crans-Montana ragazzi piemontesi tra i feriti e i dispersi Cirio | La nostra protezione civile pronta a fare ciò che serve

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha coinvolto alcuni giovani piemontesi, con diversi feriti e dispersi tra i turisti italiani. Le autorità stanno monitorando la situazione e la protezione civile è pronta a intervenire per garantire assistenza e sicurezza. La vicenda prosegue con le ricerche in corso e l’attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre familiari e amici sperano in notizie rassicuranti.

Continuano a essere ore di angoscia per parenti e amici dei ragazzi italiani dispersi, coinvolti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, nota località svizzera. Un bilancio drammatico e provvisorio: sono 40 le vittime del rogo – 47 quelle contate dalla Farnesina – e oltre un centinaio di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia di Crans-Montana, ragazzi piemontesi tra i feriti e i dispersi. Cirio: "La nostra protezione civile pronta a fare ciò che serve" Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Crans-Montana, sei ragazzi italiani dispersi, le autorità: “Aiutateci, forse sono tra i feriti senza nome” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Crans Montana, le storie dei ragazzi italiani che non si trovano - La vita a Dubai, i viaggi in Liguria e a Rapallo per giocare a golf con risultati più che lusinghieri. repubblica.it

Crans Montana, i ragazzi ballano e riprendono il fuoco sopra le loro teste - Video - Un nuovo video su Tik tok sui primi momenti dell'incendio nel bar di Crans Montana: i ragazzi continuano a ballare nonostante le fiamme, non immaginando quello che accadrà da lì a poco. gazzettadiparma.it

Dentro l'inferno di Crans-Montana: le fiamme sul soffitto e i ragazzi in fuga - Al Niguarda con ustioni gravi due ragazzi di 16 anni e una 29enne. lastampa.it

Tragedia Crans-Montana, Fontana “Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza” Tragedia Crans-Montana, Fontana "Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza" - facebook.com facebook

Tragedia Crans- #Montana, tra i feriti il calciatore del #Pescara Primavera Eliot Thelen Eliot Thelen, lussemburghese classe 2007, era presente nel bar “Le Constellation” al momento della tragedia. Il calciatore della Primavera del Pescara ha riportato lievi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.