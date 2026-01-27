La 17ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni, tra prestazioni di rilievo, sorprese e protagonisti italiani. Questo articolo offre un riepilogo degli eventi principali, analizzando i momenti più significativi e le scelte del quintetto ideale. Un approfondimento per comprendere le tendenze e l’andamento del campionato, aggiornando i lettori sulle vicende più interessanti del weekend calcistico.

Bologna a Brescia continuano a volare in alto – nonostante il rischio inciampo della Germani che ha minato l’imbattibilità al PalaLeonessa – mentre rallenta l’Olimpia, fermata in casa da Varese. Le curiose imprese di giornata sono di Tortona, che supera Napoli con un modesto 37,5% dal campo, e Trieste, che batte Sassari compensando con Ramsey un secondo quarto da appena sei punti. E intanto Cantù scappa dal fondo della classifica (a cui rimane attaccata Treviso), trovando contro Reggio Emilia il successo che chiude la striscia di nove sconfitte consecutive. Ecco tutto il meglio della seconda giornata di ritorno di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo show di Della Valle, De Raffaele riaccende Cantù e...: il meglio della 17ª giornata di A

