Erosione le Province | I lavori? Prima le aree abitate

L’erosione delle coste ha causato danni significativi alle zone abitate, spingendo le Province a chiedere di intervenire prima nelle aree più a rischio. I presidenti delle Province hanno programmato incontri con i sindaci dei Comuni colpiti per pianificare interventi rapidi. La priorità resta la difesa delle zone popolate, evitando di concentrare i lavori solo sulle aree meno a rischio. La questione diventa centrale nel dibattito sulla tutela del territorio.

La partita contro l’erosione costiera entra adesso nella fase operativa. In settimana i presidenti delle Province incontreranno gli amministratori dei Comuni più esposti al rischio per raccogliere segnalazioni, verificare lo stato dei progetti e iniziare a costruire una scala di priorità. Nel caso di Bari, il tavolo sarà guidato dal sindaco della Città metropolitana, Vito Leccese. Poi, tra la fine della settimana – venerdì – e la metà della prossima, tutti torneranno a sedersi in Regione per tirare le fila e decidere come procedere. Il criterio dovrebbe essere quelli di dare priorità alle aree dove ci sono insediamenti umani e rischi per le persone, poi le zone di costa più fragili dal punto di vista geomorfologico e paesaggistico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Puglia, contrasto all’erosione costiera: incontro Decaro-presidenti delle Province Nel pomeriggioIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha deciso di riunire i presidenti delle province nel pomeriggio per discutere di interventi concreti contro l’erosione della costa alta, che minaccia le spiagge e le abitazioni.

Erosione costiera, la Regione convoca Province e Comuni: subito 26 milioni per difendere spiagge, scogliere e lungomariLa Regione Puglia ha deciso di intervenire contro l’erosione costiera, che sta danneggiando spiagge e scogliere.

