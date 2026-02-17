Il mare si ‘mangia’ i lidi l’allarme dei balneari | Erosione della spiaggia stagione a rischio
Il mare ha iniziato a erodere le spiagge di Comacchio, causando preoccupazione tra i balneari, che temono danni irreparabili ai loro stabilimenti. La forte mareggiata di questa settimana ha portato via diversi metri di spiaggia in alcune zone, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva prevista tra poche settimane. Operatori e cittadini si mobilitano per proteggere gli stabilimenti e cercare soluzioni contro l’avanzata delle onde.
Comacchio (Ferrara), 17 febbraio 2026 – Ormai l’erosione del mare che aggredisce buona parte dei lidi Comacchiesi è un problema acclarato sul quale stanno intervenendo operatori, preoccupati di poter cominciare la stagione estiva ma anche di non dover assistere alla distruzione dei propri stabilimenti balneari. Fra gli interventi anche quello del consigliere di FdI Fausto Gianella che ricorda come abbia «denunciato il problema da mesi, ma siamo rimasti inascoltati. Non è un evento improvviso, ma il risultato di criticità che erano state segnalate con largo anticipo. Non possiamo sorprenderci ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Allarme erosione, il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa: video
Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti.
Erosione dei Lidi Ferraresi: il video dal drone
Un drone ha sorvolato la costa di Volano, mostrando quanto il mare abbia eroso i Lidi Ferraresi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
