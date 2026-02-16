Attenzione a mareggiate ed erosione del litorale | scatta l' allerta meteo per criticità costiera
Una forte mareggiata ha causato danni alla spiaggia di Ravenna, portando all’attivazione dell’allerta meteo. Le onde alte e il vento intenso hanno eroso parte della battigia, spostando diversi ombrelloni e sedie sulla battaglia di sabbia. Da mezzanotte di oggi, lunedì, fino a quella di domani, martedì, le autorità hanno deciso di emettere l’allerta gialla per criticità costiera nel Comune, invitando i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del mare.
Secondo il bollettino meteo si prevedono "livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale" Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 24, gialla per criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Agrigento, coste a rischio: tra erosione, mareggiate e ricerca di soluzioni sostenibili per la difesa del litorale.
A Agrigento, le onde alte e le mareggiate continuano a erodere le spiagge, spingendo le autorità a cercare soluzioni più efficaci.
