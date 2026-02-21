Peccioli sale sul bob di Eric Fantazzini il borgo si ferma per le Olimpiadi

Il borgo di Peccioli si anima con l’arrivo di Eric Fantazzini, che gareggia nel bob alle Olimpiadi invernali. La sua partecipazione attira molti spettatori e appassionati, che si radunano lungo la pista improvvisata nel centro storico. Le strade si riempiono di tifosi e curiosi, mentre il suono del veicolo che scivola sul ghiaccio si diffonde tra le case. La città si prepara a vivere una giornata speciale, tra emozioni e attesa.

Peccioli (Pisa), 21 febbraio 2026 – Il rombo del bob che taglia il ghiaccio risuona fino alle colline della Valdera. Peccioli non dorme, o meglio, sogna ad occhi aperti insieme al suo campione: Eric Fantazzini. Il bobbista azzurro è ormai a un passo dal cancelletto dalla finale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, un appuntamento che l'intera comunità vive con il fiato sospeso e un'emozione profonda. Appuntamento questa mattina in diretta tv. Eric non rappresenta solo l'atleta di punta della nazionale italiana di bob; riveste, a tutti gli effetti, il ruolo di ambasciatore di Peccioli nel mondo. IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI SABATO 21 FEBBRAIO 10:00 – Bob a quattro maschile prima heat (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) 10:00 – Sci acrobatico Ski cross uomini Seeding (Simone Deromedis, Feder