epstein files ex ministro laburista mandelson arrestato in gb

Peter Mandelson, ex ministro laburista e figura chiave del governo Blair, è stato arrestato in Gran Bretagna a causa della scoperta di documenti riservati legati a Epstein. La polizia ha trovato materiale che potrebbe collegarlo a un'indagine su traffico di informazioni sensibili. L’arresto avviene dopo una lunga inchiesta sul suo ruolo nelle comunicazioni ufficiali. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

LONDRA, 23 FEB – Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell’ambito dell’indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News. (ANSA) Azioni che appaiono una chiara violazione degli “standard di condotta ministeriali” da parte di Mandelson, designato ambasciatore un anno fa da Starmer. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Gb: Mandelson si dimette dal partito laburista a causa scandalo EpsteinPeter Mandelson si dimette dal Labour.

Il laburista Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein, monta la buferaL’ex ministro britannico Peter Mandelson è finito al centro di una nuova bufera dopo che sono emerse delle conversazioni che lo collegano a Jeffrey Epstein.

