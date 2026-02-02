Peter Mandelson si dimette dal Labour. L’ex ministro e ambasciatore britannico ha deciso di lasciare il partito per evitare ulteriori problemi legati ai suoi legami con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. La mossa arriva dopo le polemiche emerse sui suoi contatti con l’uomo d’affari accusato di coinvolgimenti scottanti.

Londra, 2 feb. (Adnkronos) - L'ex ministro ed ex ambasciatore britannico Peter Mandelson ha lasciato il partito laburista per non "causare ulteriore imbarazzo" per i suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Il nome di Mandelson compare tra i milioni di documenti pubblicati venerdì relativi al finanziera pedofilo morto suicida in carcere: il numero più alto condiviso dal governo degli Stati Uniti da quando una legge ne ha imposto la pubblicazione l'anno scorso. Alcuni documenti suggeriscono che Epstein gli abbia effettuato pagamenti tra il 2003 e il 2004 per un totale di 75. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gb: Mandelson si dimette dal partito laburista a causa scandalo Epstein

Approfondimenti su Peter Mandelson

Il Partito Laburista britannico ha comunicato il licenziamento di Bikash Chudal, uno dei leader dell’organizzazione nordirlandese.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ha deciso di lasciare il Labour dopo la pubblicazione dei file sul caso Epstein.

