Il laburista Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein monta la bufera

L’ex ministro britannico Peter Mandelson è finito al centro di una nuova bufera dopo che sono emerse delle conversazioni che lo collegano a Jeffrey Epstein. Secondo alcune indiscrezioni, Mandelson avrebbe passato documenti riservati del governo inglese all’amico Epstein, in anticipo rispetto alla loro pubblicazione ufficiale. La notizia ha scatenato polemiche e domande sulla trasparenza e le eventuali influenze di Epstein sui vertici politici britannici. Per ora, l’ex ministro non ha commentato le accuse, ma l’intera vicenda rischia di avere ripercussioni anche sul suo

Il suo caso – sulla scia delle ultime rivelazioni rimbalzate a valanga dagli Usa – sta scuotendo il Regno Unito e mettendo in ulteriore imbarazzo Starmer, già costretto a silurarlo dall’incarico di ambasciatore a Washington nei mesi scorsi. Il premier è stato forzato oggi a mandare il ministro Darren Jones a riferire in Parlamento sugli ultimi sviluppi: segnati dall’uscita di email – risalenti agli anni fra il 2009 e il 2010, in parte successive alla prima incarcerazione del faccendiere – che svelano come Mandelson non si sia limitato a ricevere denaro da Epstein. Ma abbia condiviso con lui in anteprima, quando era ministro del Commercio e vicepremier de facto del gabinetto di Gordon Brown, consigli e documenti governativi riservati sul progetto di stretta fiscale sui bonus ai banchieri all’epoca del dopo crisi finanziaria globale del 2008. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Il laburista Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein, monta la bufera Approfondimenti su Mandelson Epstein Gb: Mandelson si dimette dal partito laburista a causa scandalo Epstein Peter Mandelson si dimette dal Labour. Lord Mandelson si dimette dal Partito Laburista per i legami con Epstein: pagamenti per 75.000 dollari, foto in mutande e “tassa pianificata sui bonus dei banchieri” Lord Mandelson si dimette dal Partito Laburista. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mandelson Epstein Argomenti discussi: Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein, monta la bufera; Gb: Mandelson si dimette dal partito laburista a causa scandalo Epstein; File EpsteinMandelson lascia Laburisti; Peter Mandelson si dimette dal Labour dopo le rivelazioni shock su Epstein. Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein, monta la buferaPende anche lo spettro di un'indagine penale, oltre che di un disonorevole allontanamento dalla Camera dei Lord britannica, per Peter Mandelson: ex ministro laburista, ex eminenza grigia del New Labou ... ansa.it Caso Epstein, Mandelson lascia il partito laburista ingleseRoma, 2 feb. (askanews) – Peter Mandelson ha lasciato ieri sera il Partito laburista britannico dopo nuove rivelazioni sui suoi rapporti con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein. Lo riferisce l’ ... askanews.it UK Lord Peter Mandelson si dimette dal Partito Laburista britannico a causa dei legami con Epstein. Il politico ha dichiarato di aver rinunciato perché non vuole "causare ulteriore imbarazzo" ... x.com Gran Bretagna Lord Mandelson si è dimesso per i file di Epstein. Il politico laburista britannico Lord Mandelson, ha detto, ha dimesso la sua appartenenza al Partito Laburista, dicendo che non vuole "causare ulteriore imbarazzo" con i suoi legami con il def - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.