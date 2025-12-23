Le falene si nutrono delle lacrime degli alci | le incredibili foto scattate negli Stati Uniti

Recenti fotografie negli Stati Uniti hanno documentato un episodio insolito di lacrifagia, in cui alcune falene si nutrono delle lacrime di un alce maschio, rappresentando un comportamento raro tra le specie. Questa scoperta offre nuovi spunti di riflessione sulla complessità delle interazioni tra animali e sui meccanismi di adattamento di alcune specie in ambienti naturali.

