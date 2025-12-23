Le falene si nutrono delle lacrime degli alci | le incredibili foto scattate negli Stati Uniti
Recenti fotografie negli Stati Uniti hanno documentato un episodio insolito di lacrifagia, in cui alcune falene si nutrono delle lacrime di un alce maschio, rappresentando un comportamento raro tra le specie. Questa scoperta offre nuovi spunti di riflessione sulla complessità delle interazioni tra animali e sui meccanismi di adattamento di alcune specie in ambienti naturali.
Per la prima volta è stato documentato un caso di lacrifagia tra falene di una specie non identificata e un alce maschio. Al di fuori dei tropici questo curioso comportamento era stato osservato una sola volta. Ecco perché i lepidotteri succhiano le lacrime degli altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
