La verità arriva sempre. La smentita è ufficiale! Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito in modo pubblico e inequivocabile che il Nicola Caputo presente nei file Epstein non è l'ex eurodeputato italiano, quello richiamato avrebbe almeno dieci anni in più! Ho scritto personalmente per ottenere chiarimenti, ma ora la confusione si chiarisce.

Il Congresso americano ha rivelato l’esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files.

Nicola Caputo, ex eurodeputato italiano, ha commentato la recente diffusione dei file Epstein, precisando di non essere coinvolto.

