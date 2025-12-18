Firenze | minaccia di darsi fuoco in piazza Poggi bloccato dai carabinieri

Un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco in piazza Poggi, a Firenze, durante il pomeriggio del 18 dicembre 2025. Con una bottiglia di benzina in mano, ha creato momenti di tensione prima di essere prontamente bloccato dai carabinieri. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Firenze, uomo minaccia di darsi fuoco in piazza Poggi: salvato dai carabinieri - Momenti di paura e tensione questo pomeriggio a Firenze, dove un uomo ha minacciato di compiere un gesto estremo utilizzando una bottiglia contenente ... gonews.it

Minaccia di darsi fuoco in piazza con la benzina - FIRENZE: I carabinieri, intervenuti sul posto insieme a 118 e vigili del fuoco, sono riusciti a far desistere l'uomo, convincendolo a lasciare la bottiglia ... toscanamedianews.it

