Firenze | minaccia di darsi fuoco in piazza Poggi bloccato dai carabinieri

Un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco in piazza Poggi, a Firenze, durante il pomeriggio del 18 dicembre 2025. Con una bottiglia di benzina in mano, ha creato momenti di tensione prima di essere prontamente bloccato dai carabinieri. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco con una bottiglia di benzina che aveva con sé. E' accaduto oggi pomeriggio, 18 dicembre 2025, a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

