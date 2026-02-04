Alessandro Francioni ecco chi è il nuovo direttore generale del comune di Monza

Il Comune di Monza ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Alessandro Francioni, che prenderà il posto di Michele Bertola, che si è dimesso poco prima di Natale. La scelta è stata comunicata nelle ultime ore, e Francioni si appresta a iniziare il suo incarico.

Nuovo direttore generale in arrivo al Comune di Monza, in sostituzione di Michele Bertola, che aveva dato le dimissioni poco prima di Natale. Da marzo prenderà infatti servizio Alessandro Francioni. Classe 1971, Alessandro Francioni, è nato a Rimini. Si è laureato in giurisprudenza all’Università di Urbino e ha ottenuto un master in City Management alla facoltà di Economia di Bologna. Dopo un’esperienza ventennale nell’ambito degli enti locali, attualmente è direttore generale dell’Unione dei sei Comuni della Valle del Savio tra cui Cesena, per un totale di circa 116mila abitanti. È componente del direttivo dell'Associazione nazionale dei direttori negli enti locali (Andigel) e dal 2018 fa parte dell’Advisory Board Osservatorio E-Gov del Politecnico di Milano.🔗 Leggi su Monzatoday.it

