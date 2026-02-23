Ennesimo furto nella notte a Salerno Ferrara Torrione Eventi Aps a colloquio con De Luca

Ferrara, rappresentante di Torrione Eventi APS, ha incontrato De Luca dopo che ladri hanno rubato merce e attrezzature nel negozio del quartiere. La notizia circola tra i residenti e i commercianti, che denunciano un aumento di episodi simili nelle ultime settimane. La paura cresce tra chi cerca di mantenere vivo il quartiere, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli. La situazione resta tesa e molti chiedono interventi concreti per garantire sicurezza.

Per affrontare la gravità della situazione, questa mattina il segretario di Torrione Eventi Aps, Antonio Ferrara, ha avuto un colloquio diretto con Vincenzo De Luca Aleggia preoccupazione tra i residenti e gli associati di Torrione Eventi APS dopo che, nella notte appena trascorsa, ignoti hanno messo a segno l’ennesimo furto ai danni di un commerciante, membro dell’associazione di quartiere, confermando un’escalation che ormai da tempo mina la serenità del quartiere e dei suoi cittadini. Per affrontare la gravità della situazione, questa mattina il segretario di Torrione Eventi Aps, Antonio Ferrara, ha avuto un colloquio diretto con Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Christmas Town ai Giardini della Carnale: una mattinata di magia e partecipazione ennesimo successo per Torrione Eventi APSUna mattinata di magia e partecipazione ha animato i Giardini della Carnale durante l’evento “Christmas Town”, organizzato da Torrione Eventi APS.

Torrione, furto con scasso nella notte: colpo in un negozio di articoli da regaloUn furto con scasso ha colpito un negozio di articoli da regalo in via Sabato Robertelli, nel quartiere di Torrione.

