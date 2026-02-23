Enna trionfa col Carnevale | 8ª edizione resiliente tra pioggia

Il Carnevale Solidale di Enna ha raggiunto il suo ottavo appuntamento, sfidando pioggia e condizioni avverse grazie alla determinazione degli organizzatori. La partecipazione crescente e le iniziative solidali hanno dimostrato la forza della comunità locale, che ha deciso di non arrendersi di fronte alle difficoltà meteorologiche. I carri allegorici e le esibizioni si sono svolti ugualmente, attirando numerosi spettatori nonostante le previsioni sfavorevoli. La festa continua con entusiasmo, nonostante il maltempo.

Enna sfida il maltempo: il Carnevale Solidale diventa simbolo di resilienza comunitaria Il Carnevale Solidale Città di Enna 2026 ha chiuso la sua ottava edizione con un successo che ha sorpreso tutti, superando le previsioni meteorologiche avverse. Organizzato dall’associazione Il Solco e Hope con il patrocinio del Comune di Enna, l’evento ha trasformato la città in un palcoscenico di festa e solidarietà, nonostante vento e pioggia. La manifestazione, frutto di mesi di lavoro, ha la partecipazione attiva di famiglie, volontari e istituzioni, confermandosi come un simbolo di unità per il territorio ennese. 🔗 Leggi su Ameve.eu L'8ª edizione a Padova del “Gospel Soul & dintorni festival 2025”A Padova torna l’8ª edizione del “Gospel Soul & Dintorni Festival 2025”, un evento ricco di musica, cultura e spiritualità. Settima Arte Festival, Oriocenter premia i migliori cortometraggi dell’8ª edizioneIl Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto il 17 gennaio presso Uci Cinemas Orio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Enna - Il Carnevale Solidale 2026 trionfa nonostante il maltempo: entusiasmo e cuore al centro della festa. Il Bellissimo Borgo di Agira (Enna) e dietro il Meraviglioso Vulcano Etna (Catania) che erutta... Paesaggi Incantevoli!!! Foto by Salvo Galletta - facebook.com facebook