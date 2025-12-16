L' 8ª edizione a Padova del Gospel Soul & dintorni festival 2025

A Padova torna l’8ª edizione del “Gospel Soul & Dintorni Festival 2025”, un evento ricco di musica, cultura e spiritualità. Il festival propone concerti gospel e soul con artisti statunitensi, eventi natalizi e per la pace, oltre a documentari, visite guidate e percorsi d’arte sacra, offrendo un’esperienza coinvolgente e varia per tutto il pubblico.

L'8ª edizione a Padova del “Gospel Soul & dintorni festival 2025” Originali Concerti Gospel & Soul con artisti direttamente dagli Stati Uniti d’America, Concerti per Natale e per la Pace, documentari sulla musica afroamericana, visite guidate e percorsi d’arte sacra. Il “Gospel Soul & Dintorni. Padovaoggi.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I titoli dell'edizione serale del TgPadova del 15 dicembre #TgPadova #Padova #notizie - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.