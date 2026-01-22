Settima Arte Festival Oriocenter premia i migliori cortometraggi dell’8ª edizione

Il Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto il 17 gennaio presso Uci Cinemas Orio. L’evento, che premia i migliori cortometraggi, rappresenta un momento di valorizzazione della produzione cinematografica emergente. Questa edizione ha visto la partecipazione di numerosi filmmaker, confermando l’importanza del festival nel panorama culturale locale e nazionale.

Orio al Serio. Con l’inizio del 2026 si è rinnovato anche l’appuntamento con il Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, che si è svolto nella mattinata di sabato 17 gennaio nella sala 14 di Uci Cinemas Orio. Un evento che ha confermato, ancora una volta, il proprio valore educativo e formativo, coinvolgendo circa duecento partecipanti tra studenti, docenti ed educatori. La mattinata, condotta da Elena Pagani, ha rappresentato il momento culminante del progetto, mostrando i risultati del lavoro svolto dagli studenti durante le settimane di Fsl – Formazione Scuola Lavoro, periodo nel quale i ragazzi hanno ideato e realizzato i cortometraggi poi proiettati sul grande schermo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lo «Zenale e Butinone» conquista il Settima Arte con «AI need you»IL FESTIVAL. La giuria ha giudicato di alto livello le opere di tutti gli studenti sull’Intelligenza Artificiale create durante la Formazione Scuola Lavoro di Oriocenter e Skillherz. ecodibergamo.it

