Enel e Poste in difesa Ferrari all’attacco Ecco la nazionale di Piazza Affari
Nel 2025 la Borsa italiana registra un aumento del 30%, con alcuni titoli chiave che si distinguono. Enel e Poste cercano di mantenere la stabilità, mentre Ferrari si prepara a sorprendere. Questa analisi esplora le dinamiche di mercato, mettendo in parallelo l’andamento dei titoli con l’immagine dello sport, per offrire una panoramica chiara e obiettiva dell’economia nazionale.
Nel 2025 la Borsa fa +30%. Tutti i titoli che, mischiando finanza e calcio, potrebbero giocare nell’Italia che batté 4-3 la Germania. Finale d’anno ad alta quota per Piazza Affari, che chiude il 2025 con un rialzo che supera il 30% a quasi 45.000 punti. Il titolo migliore è Fincantieri salito del 141%. Per il 2026 non si parla più dei massimi del 2007 o del 2008, già superati più volte nel corso dell’anno, né di quelli del 2001, rimasti un tabù fino a pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Laverita.info
