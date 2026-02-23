Enel punta a 80 GW rinnovabili | 53 miliardi per rivoluzionare reti

Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro per espandere le energie rinnovabili e migliorare le reti elettriche. La decisione deriva dalla necessità di ridurre le emissioni e rispondere alla domanda crescente di energia pulita. L’azienda punta a raggiungere 80 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2030. La strategia prevede grandi progetti di sviluppo in varie regioni, concentrandosi su infrastrutture più efficienti. La pianificazione si concentra su innovazioni e nuove tecnologie energetiche.

Un piano strategico da 53 miliardi per rivoluzionare reti e energie. Enel ha presentato un piano strategico da 53 miliardi di euro per accelerare la crescita globale, con un particolare su reti elettriche e energie. Il gruppo italiano punta ad aggiungere 15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile entro il 2028, investendo oltre 20 miliardi in questo settore. La strategia si inserisce in uno scenario di forte domanda elettrica, trainata da data center, intelligenza artificiale e mobilità sostenibile. Il piano strategico 2026-2028 di Enel rappresenta un salto qualitativo rispetto al passato. Con un aumento del 20% degli investimenti, il gruppo punta a rafforzare la propria posizione nelle geografie più dinamiche, con un occhio di riguardo per l’Europa e gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

