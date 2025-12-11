Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028

Il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa ha dato l’approvazione al Piano degli Investimenti per il periodo 2026-2028, segnando un passo importante per lo sviluppo e la crescita dell’azienda nel prossimo triennio. Questa decisione definisce le strategie e le risorse destinate a migliorare i servizi e le infrastrutture nella città di Arezzo.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti per il triennio 2026-2028. Il documento sintetizza le voci di spesa per circa settanta interventi tra la città di Arezzo e le vallate per manutenzione straordinaria, per progetti PNRR e per nuove costruzioni, recupero e acquisto, andando a delineare il quadro completo delle opere previste sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in un contesto di particolare incertezza collegata, soprattutto, alla presenza di futuri finanziamenti dalla Regione Toscana. Il Piano degli Investimenti redatto dai tecnici di Arezzo Casa in seguito alla verifica dell’intero patrimonio di circa 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028

BAFFO CERCA CASA Bagnaia, Agazzi (Arezzo) 340 9756915 ... "BAFFO CERCA UNA NUOVA FAMIGLIA Ciao a tutti, vi vorrei parlare di Baffo, uno Springer Spaniel bianco e nero di 6 anni (li compirà il 14 gennaio 2026) con un cuore enorme e tanta bella - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo Casa ha approvato la proposta del piano degli investimenti 2026-2028 - Il documento presentato dal CdA sintetizza le voci di spesa per circa settanta interventi tra città di Arezzo e vallate ... Riporta msn.com

Arezzo Casa, sigliato protocollo di intesa per l'attuazione degli investimenti previsti dal progetto REPowerEU - Arezzo, 3 settembre 2025 – È stato siglato oggi Firenze fra la Regione Toscana, ANCI Toscana, Cispel Toscana, Società Consortile Energia Toscana (SET) e le otto società di gestione del patrimonio ERP ... Si legge su lanazione.it