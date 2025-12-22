Ostia, 22 dicembre 2025 – Nel piano degli investimenti di Roma Capitale per il triennio 2026-2028, la previsione di spesa complessiva sale a 6,97 miliardi di euro, includendo anche i fondi vincolati. Una massa finanziaria rilevante, che nel 2026 conta su circa 1,3 miliardi di fondi vincolati, di cui 302 milioni riconducibili al Pnrr e 117 milioni legati ai fondi giubilari. Dentro questa cornice, per il Municipio X emergono due interventi che incidono direttamente su spazi e funzioni strategiche del territorio: Parco della Madonnetta e aree demaniali di Castel Porziano. Due capitoli diversi, un tratto comune: riportare manutenzione e qualità urbana dove da anni il tema non è “se serva”, ma “quando si fa davvero”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Piano delle opere 2026-2028, Coronas: “Investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare l’economia di Fiumicino”

Leggi anche: Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Municipio X, nel piano investimenti 2026-2028 due interventi chiave: Madonnetta e Castel Porziano - 2028, la previsione di spesa complessiva sale a 6,97 miliardi di euro, includendo anche i fondi vincolati. ilfaroonline.it