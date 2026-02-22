Enel stanzia 1 miliardo per buyback | ecco i dettagli dell’operazione

Enel ha deciso di investire un miliardo di euro nel riacquisto di azioni proprie, motivata dalla volontà di rafforzare la fiducia degli investitori. L’azienda ha approvato un piano che prevede l’acquisto di fino a 150 milioni di azioni, equivalenti all’1,48% del capitale. Questa operazione mira a migliorare la gestione del capitale e sostenere il valore delle azioni sul mercato. La strategia si inserisce in un quadro di ottimizzazione finanziaria a medio termine.

Enel lancia nuovo buyback da un miliardo di euro: il dettaglio dell’operazione. Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha approvato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, con un esborso massimo di un miliardo di euro e un tetto di 150 milioni di azioni, pari a circa l’1,48% del capitale sociale. L’operazione, che si protrarrà dal 23 febbraio al 31 luglio 2026, mira a offrire una remunerazione aggiuntiva agli azionisti oltre alla distribuzione dei dividendi. Questo nuovo buyback segue un precedente programma, avviato l’1 agosto 2025 e concluso il 16 dicembre 2025, nel quale sono state acquistate 122. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venezuela, ecco i dettagli dell’operazione “Absolute Resolve”L’operazione “Absolute Resolve” in Venezuela ha coinvolto oltre 150 velivoli decollati da diverse basi in emisfero occidentale, inclusi caccia F-35 e F-22 e bombardieri B-1.

La Regione Lazio stanzia oltre un miliardo di euro per le imprese del territorio. Ecco da dove arrivano i soldiLa Regione Lazio ha destinato oltre un miliardo di euro nel prossimo biennio per sostenere le imprese locali.

Il decreto energia varato dal Governo stanzia 5 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese per alleggerire il peso delle bollette. Gli aiuti maggiori sono destinati alle fasce più vulnerabili e al ceto medio, con riduzioni medie annue per artigiani e piccoli risto - facebook.com facebook

