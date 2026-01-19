Milan svolta societaria | Cardinale rifinanzia il debito Addio a Elliott entro fine stagione!

Il Milan sta affrontando una significativa fase di ristrutturazione societaria, con il presidente Cardinale impegnato a rifinanziare il debito da circa 489 milioni di euro. L’obiettivo è estinguere il prestito in anticipo, attirando nuovi investitori grazie ai bilanci in utile. Questa strategia potrebbe portare a una svolta importante per la gestione finanziaria del club, segnando una fase di rinnovamento e stabilità economica.

Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena

A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione. RedBird sta lavorando per estinguere anticipatamente il vendor loan, in scadenza nel 2028, grazie a un pool di investitori che garantirà i fondi necessari per rimborsare la famiglia Singer. La ristrutturazione finanziaria si inserisce in un quadro di consolidamento e rinnovamento della gestione.

Cardinale è vicino a ripagare Elliott. Un manager del tennis può prendersi il Milan

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Redbird si prepara a completare l’operazione, mentre si discute anche della possibile successione alla guida del club, con il nome di Calvelli, ex dirigente ATP, come possibile nuovo amministratore delegato. L’attenzione resta alta sulle evoluzioni della transizione societaria del club rossonero.

Svolta Milan: “Addio Elliott, anche Furlani può lasciare: ecco il sostituto” - Secondo La Verità, Cardinale sarebbe molto vicino ad estinguere il debito con Elliott. milanlive.it