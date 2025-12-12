Amap ecco i custodi dell’acqua | arriva il videogame che insegna a non sprecare risorse idriche
“I custodi dell'acqua” è il titolo dell’edu-game che l’Amap ha presentato questa mattina nella sede dell’istituto comprensivo Giotto- Cipolla. L’iniziativa rientra nell’ambito del piano di comunicazione predisposto da Amap per consolidare le buone prassi sul consumo dell’acqua nei luoghi di. Palermotoday.itCustodi dell'acqua è il titolo dell’Edu-game di Amap, un video gioco con finalità didattica che mette lo studente-giocatore davanti ad un percorso in cui dovrà scegliere le soluzioni più adeguate a un consumo consapevole della risorsa idrica. Sarà distribuito ne - facebook.com facebook