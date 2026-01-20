Storie spaziali per maschi del futuro | a scuola arriva il progetto che insegna gli stereotipi ai bambini

Gli stereotipi di genere non sono innati: si apprendono. Si respirano nei racconti, nei comportamenti degli adulti e in quelle aspettative che, spesso senza accorgersene, vengono trasmesse ai bambini sin dai primi anni di vita. È da questa consapevolezza che nasce “Storie spaziali per maschi del.🔗 Leggi su Today.it

Contrasto alla violenza di genere, al via in 250 scuole primarie Storie spaziali: kit didattici e formazione docenti su S.O.F.I.A. - Parte a marzo in 250 scuole primarie il progetto Storie spaziali per prevenire la violenza di genere educando i bambini all'empatia e decostruendo gli stereotipi maschili. L'iniziativa prevede kit d ... orizzontescuola.it

Francesca Cavallo: La parità si impara da piccoli - Dal suo libro Storie spaziali per maschi del futuro prende forma un progetto che coinvolgerà 250 scuole primarie. Obiettivo: prevenire la violenza di genere fin dall’infanzia, costruendo un’alleanza b ... msn.com

Roma, 20 Gennaio - Storie spaziali per maschi del futuro #stefaniaascari #deputati - facebook.com facebook

In questo episodio della serie “Sorvegliati spaziali a teatro” – un progetto in collaborazione con Il piccolo teatro d'arte – andiamo a conoscere Katherine Coleman Goble Johnson (1918 - 2020). Buono spettacolo! x.com