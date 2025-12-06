Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia | Ho capito subito che non era l’avventura di un giorno che era qualcosa di grande Mi spaventava e mi attirava
Il ballerino e coreografo di Amici si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, dai rapporti con sè stesso ai colleghi, fino a quello più importante, quello che lo lega a Giorgia da più di un ventennio: «Per conquistarla mi sono dovuto aprire al cento per cento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
