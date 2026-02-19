Emanuela Orlandi una delle piste porta direttamente in Vaticano secondo l' ex procuratore Giovanni Malerba

Emanuela Orlandi scomparve nel 1983, e l'ex procuratore Giovanni Malerba afferma che il caso porta direttamente in Vaticano. Secondo lui, ci sarebbe una regia nascosta dietro la sua sparizione, collegata a misteri mai risolti. La giovane appartenente a una famiglia romana influente scomparve senza lasciare tracce da allora. Le sue ricerche si concentrano su eventuali collegamenti con personaggi religiosi e politici. La vicenda continua a destare sospetti e domande senza risposta, mantenendo vivo l’interesse pubblico sulla verità.

Quella di Emanuela Orlandi è una storia di depistaggi. Ne è convinto l’ex procuratore Giovanni Malerba, che nel 1997 curò la requisitoria nel momento della prima inchiesta giudiziaria dopo 14 anni di indagini. Audito dalla Commissione Bicamerale d’inchiesta giovedì 19 febbraio alle 13:30, Malerba si toglie un peso: “A suo tempo non lo dissi per evitare querele, ma la mia sensazione era che il sequestro fosse maturato in ambiente Oltretevere“, quindi all’interno delle mura leonine. In Vaticano, per intenderci. Tutto il resto sarebbero state operazioni di depistaggio, compresi i telefonisti noti come l’Amerikano, Pierluigi e Mario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

