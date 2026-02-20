Caso Orlandi parla l’ex magistrato Giuseppe Malerba | Fu un depistaggio sofisticatissimo La pista prevalente? Il Vaticano

Giuseppe Malerba, ex magistrato con oltre 43 anni di esperienza, ha rivelato che il caso Orlandi fu un depistaggio complesso e ben studiato. La causa principale indicata da Malerba è il Vaticano, che avrebbe orchestrato una manovra per nascondere la verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Dopo anni di indagini e documenti analizzati, l’ex magistrato insiste sulla sofisticatezza del tentativo di sviare le indagini ufficiali. La sua testimonianza si aggiunge a un quadro ancora molto confuso, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.

Quarantatré anni di carriera in magistratura, quaranta faldoni letti e riletti, e una certezza tenuta nel cassetto per quasi trent'anni per paura di querele. L'ex procuratore della Repubblica Giovanni Malerba, che si occupò del caso Orlandi nel 1997 redigendo la requisitoria per la prima archiviazione giudiziaria, ha aperto uno spiraglio importante davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sui casi Orlandi-Gregori, riunita ieri a Palazzo San Macuto. Le sue parole hanno lasciato sgomenti i commissari. All'epoca, nella requisitoria del 1997, Malerba usò il termine generico "ambiente romano" per descrivere il contesto in cui, a suo avviso, sarebbe maturato il sequestro della quindicenne cittadina vaticana, scomparsa il 22 giugno 1983.