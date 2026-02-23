Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono già lasciati

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono lasciati dopo alcuni mesi insieme. La causa principale è stata la crescente distanza tra i due, che ha portato alla fine della relazione. Rigo, ex rugbista ora impegnato come modello e attore, ha deciso di interrompere il rapporto senza specificare i motivi. La notizia ha sorpreso i fan, considerando il breve tempo trascorso insieme. La fine della coppia lascia spazio a nuove indiscrezioni.

Un’altra delusione d’amore per Elisabetta Canalis. È già finita la relazione con Alvise Rigo, l’ex rugbista oggi modello e attore che l’ex Velina di Striscia la notizia ha frequentato per svariati mesi. Un fulmine a ciel sereno per una coppia che sembrava decisa a fare sul serio. Ma qualcosa è andato storto. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non stanno più insieme. La relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo aveva suscitato curiosità tra i fan, pur senza conferme ufficiali. Gli indizi, però, parlavano chiaro: dalla foto condivisa per il compleanno di Rigo, con la coppia abbracciata su un motorino tra le vie di Milano, alla vacanza tra Los Angeles e Las Vegas durante le festività di Capodanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elisabetta Canalis volta pagina: con Alvise Rigo è già finitaElisabetta Canalis ha deciso di chiudere la relazione con Alvise Rigo, dopo alcuni mesi di frequentazione.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los AngelesElisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno trascorso il Capodanno a Los Angeles, condividendo momenti di serenità in compagnia di amici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Elisabetta Canalis è sempre più lontana da Alvise Rigo, Laura Pausini omaggia Pino Daniele e Ambra va a Sanremo per sostenere tre persone speciali; Elisabetta Canalis con l'ex marito Brian: Felici di questa nuova esperienza. Spunta la foto insieme alla figlia Skyler; I jeans strappati di Elisabetta Canalis diversi dai jeans strappati che hanno in mente i millennials; L'inverno da fiaba di Canalis: prima nel deserto, poi la gioia più grande con la figlia.

Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social e il gossip sulla rottura: ImbarazzanteTra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfogo su Instagram accende i rumors sull’addio ad Alvise Rigo. libero.it

Elisabetta Canalis di nuovo single? La storia con Alvise Rigo sarebbe finitaDiverse indiscrezioni parlano di una rottura tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista, ora attore, Alvise Rigo ... tgcom24.mediaset.it

«È stata una relazione tossica e tormentata». Le parole di Elisabetta Canalis sulla sua storia passata con Bobo Vieri sono ancora fresche nella memoria di tanti, ma ora l’attenzione si sposta su un nuovo addio: quello con Alvise Rigo. Solo pochi mesi fa, la Ca - facebook.com facebook

Elisabetta Canalis torna single, finita la storia con Alvise Rigo x.com