Elisabetta Canalis feste a Las Vegas con Alvise Rigo e due look senza pari

Elisabetta Canalis ha trascorso le festività di inizio 2026 a Las Vegas insieme al compagno Alvise Rigo. Tra eventi e momenti di relax, la coppia si mostra affiatata e tranquilla. La presenza dell’ex velina negli Stati Uniti conferma il suo stile di vita discreto e lontano dai riflettori, mentre le occasioni di svago tra feste e escursioni testimoniano un inizio d’anno all’insegna della serenità.

Il 2026 inizia nel modo più dolce per Elisabetta Canalis. L’ex velina è infatti tornata negli Stati Uniti per salutare il nuovo anno, portando con sé il fidanzato Alvise Rigo: tra feste a Las Vegas ed escursioni in auto, i due appaiono innamorati e sereni. Ma, a rubare la scena all’ex rugbista, sono gli outfit da manuale scelti dalla showgirl sarda. Elisabetta Canalis, i look di inizio 2026. Elisabetta Canalis ha celebrato l’inizio del 2026 in grande stile: l’ex velina si trova negli Stati Uniti con il fidanzato Alvise Rigo, e proprio con lui ha brindato all’inzio del nuovo anno. Lo testimonia un post pubblicato sui social dalla showgirl: un vero e proprio tripudio di feste, caffé fumanti e abbracci di coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis, feste a Las Vegas con Alvise Rigo e due look senza pari Leggi anche: Elisabetta Canalis pubblica il primo selfie con Alvise Rigo: «Happy birthday» Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los Angeles Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elisabetta Canalis, feste a Las Vegas con Alvise Rigo e due look senza pari - Elisabetta Canalis ha raccontato il suo Capodanno con un post sui social, in cui ha condiviso due outfit mozzafiato ... dilei.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: Capodanno d’amore a Los Angeles - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono incontrati a Torino durante le riprese del reality Netflix Physical: da 100 a 1, dove cento concorrenti si cimentano in prove impegnative di forza muscolare, ... vanityfair.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: primo Capodanno insieme tra Los Angeles e Las Vegas - Il rugbista è volato negli Stati Uniti per raggiungere la ex velina e godersi insieme giornate all'insegna del divertimento e del relax ... today.it

Elisabetta Canalis Semplicemente INCREDIBILE - facebook.com facebook

Elisabetta Canalis, la prima foto con l'attore Alvise Rigo (di 14 anni più piccolo): abbracciati e sorridenti a Milano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.