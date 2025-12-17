Provinciali Tar accoglie ricorso del centrodestra contro il rinvio del voto

Il dibattito sulle elezioni provinciali si intensifica a Lecce, dove il Tar ha accolto il ricorso del centrodestra contro il rinvio del voto. La decisione di unificare le date delle consultazioni, dopo le dimissioni di Stefano Minerva e la gestione temporanea di Fabio Tarantino, apre nuovi scenari politici e solleva questioni sulla futura governance territoriale.

LECCE – Lo scontro sulla data delle elezioni provinciali, con la decisione del presidente facente funzioni Fabio Tarantino di accorpare la data del voto del rinnovo dell'assemblea con quella dell'elezione della nuova guida a Palazzo dei Celestini dopo le dimissioni di Stefano Minerva, era in.

