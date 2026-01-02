Provinciali coalizioni provano a stringere sui nomi | ore decisive per le candidature

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Lecce, le coalizioni provinciali intensificano i loro incontri per definire le proposte uniche. Le decisioni definitive sono attese nelle prossime ore, mentre si cerca di trovare un accordo condiviso tra le forze in campo. Il processo di scelta si avvicina a una fase cruciale, con l’obiettivo di presentare una candidatura rappresentativa e unitaria.

LECCE – L'appuntamento con la presentazione delle candidature per la presidenza della Provincia si avvicina e le coalizioni stringono i tempi per una scelta unitaria.Nel centrodestra si fa sempre più insistente la convergenza sul nome di Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, come espressione.

