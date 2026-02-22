Olimpiadi | Ailing Eileen Gu si prende l' ultimo oro di Livigno

Ailing Eileen Gu ha conquistato l'ultimo oro olimpico nell'half-pipe femminile a Livigno, dopo il rinvio della gara di ieri sera. La giovane atleta ha mostrato grande determinazione, portando a termine una performance impressionante sotto la neve. La sua vittoria arriva in un momento di grande tensione, mentre il pubblico applaude tra il silenzio delle montagne. La finale si è conclusa con una sorpresa, lasciando tutti senza parole.

E' Ailing Eileen Gu la campionessa olimpica dell'half-pipe femminile del freestyle ski: questo l'esito della finale, disputatasi nella mattinata odierna a Livigno dopo il rinvio di ieri sera. La Gu si è resa protagonista di due Run praticamente perfette che le hanno permesso di sconfiggere la connazionale Fanghui Li e la britannica Zoe Atkin. Nella prima Run, subito grande punteggio per la britannica Zoe Atkin, già la migliore al termine delle qualifiche, con 90,50. Alle sue spalle la canadese Amy Fraser con 85 punti e la cinese Li Fanghui che si è fermata a quota 81,25. A incalzare le posizioni da podio la neozelandese Mischa Thomas con 77,75 punti, mentre una delle grandi favorite, la cinese Ailing Elileen Gu (già due medaglie d'argento conquistate a Livigno in questi Giochi) ha sbagliato ed è rimasta attardata in classifica.

Olimpiadi: a Livigno tra Ailing Eileen Gu e la leggenda c'è la svizzera Mathilde GremaudLe finali di slopestyle femminile a Livigno sono finite con una sfida emozionante tra Ailing Eileen Gu e Mathilde Gremaud.

