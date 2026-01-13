Guerra aperta tra la Fed e Trump | fuga dal dollaro ancora oro record

Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record. Nel frattempo, Jerome Powell è sotto indagine per aver speso 2,5 miliardi di dollari nella ristrutturazione della sede della Federal Reserve. Questi sviluppi evidenziano un contesto di instabilità e sfide per l’economia statunitense.

Jerome Powell è indagato per aver speso 2,5 miliardi nella ristrutturazione della sede Federal Reserve. E attacca: «Atto senza precedenti, è una minaccia» del tycoon. Mercati nervosi fino a maggio, quando finirà il mandato. Sui mercati, è scoppiata la guerra nucleare. Non quella con i missili intercontinentali - per ora - ma quella che fa ancora più danni: lo scontro frontale tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Federal Reserve.

Fed, il mercato vede due tagli dei tassi. Trump attacca ancora Powell dopo i dati sull’inflazione Usa di dicembre - Il carovita negli Stati Uniti è rimasto al 2,7% a dicembre, in linea con le attese. milanofinanza.it

Wall Street: S&P e Nasdaq ora in positivo, nonostante attacchi Trump a Powell e banche (RCO) - S&P 500 e Nasdaq sono ora in rialzo, nonostante l'ormai "guerra aperta" tra l'amministrazione Trump ... ilsole24ore.com

