oro e commercio per allontanarsi dal dollaro

Con l’incertezza politica e economica legata all’amministrazione Trump, gli investitori italiani puntano sempre più sull’oro. Molti scelgono di mettere al sicuro i loro capitali nei metalli preziosi, mentre i governi cercano di aprire nuovi mercati per ridurre la dipendenza dal dollaro. La corsa ai metalli si fa più forte, spinta dall’instabilità globale e dalla volontà di allontanarsi dalla moneta americana.

Il 29 gennaio il prezzo dell’oro ha superato la soglia record dei 5.500 dollari all’oncia troy (31,1 grammi). Il metallo prezioso, tradizionale bene rifugio, è in ascesa grazie agli investitori in cerca di un riparo dai rischi politici e finanziari che incombono sull’economia globale. Il giorno dopo c’è stato in realtà un brusco raffreddamento, con un calo che ha riportato il prezzo sotto i cinquemila dollari, ma si può dire che l’aumento è continuato senza sosta dopo la crisi scoppiata intorno alla Groenlandia, la rimozione di Nicolás Maduro dalla presidenza del Venezuela e le nuove tensioni in Medio Oriente, in particolare in Iran. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record.

L’oro tocca un nuovo massimo storico, superando i 5.

