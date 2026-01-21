Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse, raggiungendo circa 780mila servizi e trasportando 205 milioni di passeggeri. L'azienda continua a migliorare la propria offerta, anche se l'indice di puntualità resta un elemento di interesse per gli utenti e gli operatori del settore. Questi dati rappresentano un quadro aggiornato delle attività di Trenord nel corso dell'ultimo anno.

Milano, 21 gennaio 2026 – Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. È un quarto dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. Sul totale dei viaggi ben 590mila treni, ovvero il 75% del totale, hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano. Sono i dati forniti da Trenord. "Le frequentazioni sui treni lombardi - afferma la società che gestisce il trasporto ferroviario lombardo - continuano a crescere: a novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4% in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, utilizzate nei feriali da 384mila passeggeri, che hanno registrato una crescita dell’8%”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord nel 2025: 205 milioni di passeggeri, 3% di corse in più. E l’indice di puntualità?

