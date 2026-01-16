Atac nel 2026 previste nuove assunzioni | oltre 700 ingressi tra autisti e profili tecnici

Nel 2026, Atac prevede di effettuare oltre 700 assunzioni tra autisti e figure tecniche, come parte di un piano volto a sostituire i pensionamenti e migliorare il servizio di trasporto pubblico a Roma. Questa strategia mira a rafforzare l’organico e garantire una gestione più efficiente del trasporto nella città, in un contesto di riassetto e sviluppo dell’azienda.

Roma, 16 gennaio 2026 – Atac si prepara a rafforzare l'organico nel 2026. Dai documenti di programmazione aziendale emerge un piano di assunzioni significativo, pensato per compensare i pensionamenti e sostenere il rilancio del servizio di trasporto pubblico nella Capitale. Il fulcro resta la carenza di autisti, ma sono previsti ingressi anche nelle aree tecniche, amministrative e metropolitane. Secondo quanto indicato nel Piano gestionale annuale e nel Piano industriale 2025-2027, Atac stima nel 2026 circa 758 nuove assunzioni, a fronte di oltre 580 cessazioni previste nello stesso periodo. Un saldo positivo che segnala la volontà di rafforzare la struttura operativa dopo anni di sotto-organico.

Biglietti Atac, rispunta il rincaro: a due euro da luglio 2026 - L’aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, da 1,50 a due euro, rispunta nel Piano industriale di Atac approvato, nella sua versione ... iltempo.it

