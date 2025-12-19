Timidi segnali di ripresa Su il turismo prenatalizio
San Benedetto si avvicina alle festività natalizie con segnali di ripresa nel settore turistico. Dopo un’estate difficile, i primi segnali incoraggianti indicano una progressiva inversione di tendenza, portando ottimismo e nuove prospettive per le imminenti festività.
Arrivano segnali incoraggianti. Nel periodo che precede le festività natalizie, San Benedetto può parlare del fronte turistico, con un andamento che, dopo le difficoltà del periodo estivo mostra, con le dovute proporzioni legate al periodo dell’anno, mostra una progressiva inversione di tendenza. Le prime indicazioni, osservate a livello generale dagli operatori del settore, parlano di una ripresa che potrebbe tradursi in un bilancio complessivamente positivo rispetto allo scorso anno. "Dopo un avvio estivo difficoltoso – fa il punto Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori – nel periodo autunnale si è registrata una ripresa graduale ma costante, che potrebbe portarci anche a numeri complessivamente positivi rispetto allo scorso anno", spiega Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori di San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Fiorentina, timidi segnali di ripresa: i viola bloccano al Franchi la Juventus sull'1-1
Leggi anche: Timidi segnali contro Hannoun anche a sinistra
Timidi segnali di ripresa. Su il turismo prenatalizio; Vicenza, timidi segnali di ripresa per la produzione nel terzo trimestre 2025.
Timidi segnali di ripresa. Su il turismo prenatalizio - A sorpresa i dati del periodo autunnale invertono la tendenza registrata la scorsa estate. ilrestodelcarlino.it
Essence Hotels, timidi segnali di ripresa - Il cambio di allenatore, Moretti per Mastrangelo, ha comunque prodotto una inversione di rotta, seppure ancora timida. ilrestodelcarlino.it
Anfia, segnali timidi dalla Commissione Europea. Vavassori: «Proposta incompleta con tanti dettagli da chiarire» x.com
Pendolaria, segnali di miglioramento per il trasporto ferroviario in Calabria: Il rapporto Pendolaria di Legambiente, giunto alla sua ventesima edizione, colloca la Calabria tra le regioni in cui iniziano a emergere timidi ma significativi segnali di miglioramento n - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.