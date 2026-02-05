Start-up occupazione e mutui in aumento | segnali di ripresa per l’economia agrigentina

La ripresa dell’economia agrigentina si fa sentire. Start-up, nuovi posti di lavoro e mutui in crescita indicano che la regione sta uscendo da un periodo difficile. Nonostante le fragilità, i segnali di miglioramento sono evidenti e più forti rispetto alla media nazionale. La crescita sembra prendere slancio, portando speranza tra imprenditori e famiglie.

Un sistema economico che, pur tra fragilità strutturali, mostra capacità di tenuta e segnali di reazione superiori alla media del Paese. È il quadro che emerge dagli ultimi dati congiunturali elaborati dall'istituto Tagliacarne per la provincia di Agrigento, dove diversi indicatori risultano in.

