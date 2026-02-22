Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | fuori Loftus-Cheek per infortunio | LIVE PM

Loftus-Cheek si infortuna durante Milan-Parma, causando l'uscita anticipata dal campo. L'episodio si verifica al 20° minuto, quando il centrocampista si accascia dolorante dopo uno scontro a metà campo. I medici intervengono subito, portando il giocatore fuori dal campo per ulteriori controlli. La partita, ancora senza gol, prosegue senza di lui, mentre i tifosi osservano preoccupati. La squadra rossonera cerca di adattarsi alla situazione in campo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlovic; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnic, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: pericoloso Loftus-Cheek | PMAlle ore 12:30 si gioca Milan-Verona allo stadio San Siro, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026.

Leggi anche: Milan-Parma, infortunio per Loftus-Cheek: colpo alla testa e uscita in barella

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | I CONVOCATI DI MILAN-PARMA; Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Parma, la conferenza di Allegri LIVE; Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Milan-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com

Tegola Milan poco prima del Parma: si fa male #Gabbia. Al suo posto #dewinter #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook

Le parole di Alexis Saelemaekers prima di Milan-Parma: le sue parole su Pulisic e Leao x.com