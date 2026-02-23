eccellenza il cenaia mette paura al viareggio la fanalino di coda lotta fino alla fine

Il Cenaia ha battuto il Viareggio 3-2 grazie alla rete decisiva nel finale, causando delusione tra i tifosi ospiti. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando il Cenaia ha trovato il gol della vittoria dopo aver pareggiato più volte. La squadra di casa ha mostrato grande determinazione, nonostante fosse in fondo alla classifica. La vittoria sorprende gli appassionati e cambia gli equilibri della zona retrocessione. I giocatori celebrano già il prossimo impegno.