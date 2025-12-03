Messina fanalino di coda Trento eccellenza | i numeri che raccontano il divario sociale ed economico
Ogni anno il Sole 24 Ore pubblica la graduatoria della qualità della vita nelle 107 province italiane, scandagliandole con novanta indicatori che spaziano dalla ricchezza alla giustizia. In questo panorama, Trento si conferma ai vertici, mentre Messina si ferma al 91° posto, come un atleta che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
