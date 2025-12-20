Eccellenza | anticipo allo stadio Le Fonti dove arriva l’Antella L’allenatore si affida alla fantasia di Ricci Scontro al vertice per la Sansovino di Chini

AREZZO È un anticipo per cuori forti quello in programma questo pomeriggio allo stadio Le Fonti di Monte San Savino. La formazione di Giacomo Chini infatti si prepara a rivedere l’Antella con la sfida che alle 14.30 inaugurerà il 15esimo turno del girone B di Eccellenza in quella che è l’ultima gara del girone di andata e ultima dell’anno solare. La Sansovino vuole andare in vacanza regalando una gioia sotto l’albero ai propri sostenitori anche per tenere il fiato sul collo a Rondinella Marzocco e Grassina, rispettivamente prima e seconda con 32 e 31 punti. Occhio però all’ Antella, formazione con giocatori di esperienza e qualità, costruita in estate per puntare non solo ai playoff e che ha abbracciato solo pochi giorni fa il terzo allenatore della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

