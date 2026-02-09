Comacchiese punti d’oro A Solarolo rimonta vincente

A Solarolo la Comacchiese vince ancora, questa volta in rimonta. La squadra di mister Lusa rovina i piani del Solarolo, che aveva aperto le marcature nel primo tempo. Poi, nella ripresa, i bianco-blu trovano il gol del sorpasso e portano a casa tre punti d’oro. La partita si è accesa subito, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all’ultimo minuto.

Solarolo 1 Comacchiese 2 SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, De Marco (23' st Maltoni), Costa (20' st Savini), Perdisa, Nastase, Hudu, Magri, Andreoli, Fernandi (20' st Cuomo), Protti (1' st Santucci). All.: Montalti. COMACCHIESE: Campi, Manieri, Ferri, Gordini, Succi, Temporin, Sylla, Taroni (15' st Montanari), Britos Dos Santos, Mancini (30' st Fiorini), El Shazly (15' st Riberti). All.: Candeloro. Arbitro: Castello di Ercolano. Reti: 3' pt Fernandi (S), 7' st El Shazly (C), 18' st Sylla (C). Note: ammoniti: Mengozzi (S), Magri (S), Ferri (C). LA COMACCHIESE conquista tre punti pesantissimi sul campo del Solarolo al termine di una gara girata nella ripresa e risolta con grande concretezza nei momenti decisivi.

